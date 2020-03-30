В Уфе обвалившаяся стена дома чуть не убила прохожих

Сегодня, 30 марта, один из домов в Уфе сильно пострадал. Стена многоквартирного дома по улице Льва Толстого обвалилась прямо на тротуар. На место происшествия были срочно направлены экстренные службы.

Пресс-служба УГЗ города Уфы информирует, что об инциденте им сообщила местная жительница. Штукатурка от фасада здания просто обвалилась на пешеходную дорогу. К счастью, обвал стены не задел прохожих.

Чтобы обезопасить жителей города, было установлено ограждение. Будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Причины внезапного обвала стены будут выясняться.