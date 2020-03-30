Коронавирус и культура: «Лебединое озеро» посмотрели на YouTube более 1 миллиона раз

В связи с карантинным режимом театры Москвы переходят на онлайн-режим. Количество просмотров балета «Лебединое озеро» за сутки превысило миллион. Онлайн-трансляции знаменитых спектаклей позволят жителям не терять связь с культурой.

Впервые за всю свою историю Большой театр начал показывать онлайн-трансляции спектаклей. Первым на официальном канале 27 марта показали записанный ранее балет «Лебединое озеро». Спектакль набрал более одного миллиона просмотров за сутки.

До 10 апреля Большой театр покажет шесть самых самых известных спектаклей. Это оперы «Царская невеста» и «Борис Годунов», балеты «Спящая красавица», «Марко Спада», «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Все трансляции на официальном канале начинаются в 19:00 по московскому времени, и сохраняются в течении 24 часов.