Коронавирус в Америке сравнили с библейским сюжетом

Новости из США сообщают, что положение в стране критическое. Американский врач Стивом Кассапидис рассказал о том, что сейчас происходит в Соединенных штатах. Он назвал ситуацию близкой к библейскому сюжету.

Специалист Стив Кассапидис из Нью-Йорка сообщает, что в городе сейчас очень напряженная обстановка. Каждые девять минут умирает один американец. Всего лишь за сутки количество зараженных в Нью-Йорке увеличилось на 2,4 тысячи человек. «Это библейский сюжет: люди приходят, их подключают к аппаратам, они умирают, и цикл повторяется", − рассказал врач.