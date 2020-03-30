Стало известно, будут ли проводить сабантуи в Башкирии

«Вопрос по сабантую и иным мероприятиям, которые собирают большое количество людей, будет решаться по мере необходимости. Скорее всего, нам, наверное, будет не до сабантуя. Мы усиленно должны провести весенне-полевые работы, а потом перейти на кормопроизводство, затем – уборка урожая. Работы и так много»

Ильшат Фазрахманов, глава Минсельхоза