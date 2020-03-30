Стало известно, будут ли проводить сабантуи в Башкирии

Проведение национального праздника - сабантуй - в Башкирии находится под большим вопросом. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. По его словам, судьба мероприятия решится ближе к датам, однако есть большая вероятность, что сабантуя не будет.
Министр также обратился к жителям Башкирии с просьбой не скупать имбирь. По его словам, от коронавируса не спасает народная медицина. Но если хочется поднять иммунитета, то лучше пить кумыс с башкирским медом, считает Фазрахманов.