В аэропорту Питера задержали насильника из Уфы

В Санкт-Петербурге поймали предполагаемого участника серьёзного преступления. 38-летний уроженец Уфы подозревается в групповом изнасиловании. Полиция не могла найти преступника больше пяти месяцев.

Пресс-служба транспортной полиции по Северо-западному федеральному округу сообщает, что мужчина приехал в Питер на заработки. Преступник планировал устроиться на работу и залечь на дно. Однако ориентировки предполагаемого преступника были разосланы по стране.

Во время обработки пассажиропотока личность мужчины была опознана. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника и заключили под стражу. Информацию о беглеце уже передали в Уфу.