Власти Башкирии рассказали, как лучше всего бороться с вирусами

Власти Башкирии возмутили ростом цен на имбирь в магазинах республики. По словам вице-премьера Правительства Башкирии Ильшата Фазрахманова для борьбы с вирусами есть средство намного лучше. Речь шла сразу о нескольких башкирских брендах.

На очередном брифинге, посвященном экономической ситуации в республике, сегодня выступил вице-премьер Ильшат Фазрахманов. Он рассказал о мерах поддержки, которые региональные власти будут оказывать сельхозпроизводителям в столь непростые времена. В конце прямого эфира он обратился к жителям республики.

В последнее время все чаще в социальных сетях обсуждается чудодейственные свойства имбиря при лечении коронавируса. Этому, прежде всего, поспособствовали массовые рассылки в WhatsApp. Это привело к тому, что цены на имбирь выросли более, чем в 10 раз.

Так, жители Стерлитамака в течение нескольких дней наблюдали, как цена на этот неприметный ранее продукт растет практически на глазах. Еще вчера килограмм имбиря стоит 1900 рублей, а сегодня - 4000 рублей.

Ильшат Фазрахманов посетовал, что бороться с помощью имбиря с вирусами не стоит. По крайней мере в Башкирии для этого есть другие хорошие средства.