Минигали Шаймуратов награжден посмертно звездой Героя России

Уроженец Башкирии генерал Минигали Шаймуратов посмертно награжден звездой Героя России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Жители Башкирии в течение нескольких лет добивались этого звания для своего соотечественника, писали руководителю страны и подписывали петиции.

О радостном событии сообщил глава республики Радий Хабиров в социальных сетях. Произошедшее он назвал «исторической справедливостью». По словам главы Башкирии, Владимир Путин сделал для Минигали Шаймуратова редкое исключение.

«Я действительно об этом мечтал. Как и многие, кто еще сразу после окончания войны начали обращаться в разные инстанции с этой просьбой. В 1958 году представление написал сам Семён Буденный. Год за годом шло письмо за письмом в соответствующие структуры, но все обращения натыкались на жёсткие нормативы, которые были в данном случае невыполнимы. И вот сейчас Президент России поддержал стремление нескольких поколений башкортостанцев. И принял решение сделать редчайшее исключение. Миннигали Шаймуратов сегодня Указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. И есть что-то символичное, что произошло это в годы новых испытаний для всего мира. Ничего случайного в жизни не бывает. Это - повод задуматься. Объединиться вокруг нашей славной истории. Быть достойными Великих людей»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях.

3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы. Такого количества героев ВОВ, нет ни в одном соединении Красной Армии.

23 февраля 1943 года героически погиб между поселками Штеровского динамитного завода имени Г. И. Петровского (Петровское) и Юлино (Штеровка) Ворошиловоградской области при выходе полка из рейда по тылам противника.