Минигали Шаймуратов награжден посмертно звездой Героя России

«Я действительно об этом мечтал. Как и многие, кто еще сразу после окончания войны начали обращаться в разные инстанции с этой просьбой. В 1958 году представление написал сам Семён Буденный. Год за годом шло письмо за письмом в соответствующие структуры, но все обращения натыкались на жёсткие нормативы, которые были в данном случае невыполнимы. И вот сейчас Президент России поддержал стремление нескольких поколений башкортостанцев. И принял решение сделать редчайшее исключение. Миннигали Шаймуратов сегодня Указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. И есть что-то символичное, что произошло это в годы новых испытаний для всего мира. Ничего случайного в жизни не бывает. Это - повод задуматься. Объединиться вокруг нашей славной истории. Быть достойными Великих людей»

Радий Хабиров, глава Башкирии