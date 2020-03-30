Минигали Шаймуратов награжден посмертно звездой Героя России

Уроженец Башкирии генерал Минигали Шаймуратов посмертно награжден звездой Героя России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Жители Башкирии в течение нескольких лет добивались этого звания для своего соотечественника, писали руководителю страны и подписывали петиции.
О радостном событии сообщил глава республики Радий Хабиров в социальных сетях. Произошедшее он назвал «исторической справедливостью». По словам главы Башкирии, Владимир Путин сделал для Минигали Шаймуратова редкое исключение.
Напомним, шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях.
3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы. Такого количества героев ВОВ, нет ни в одном соединении Красной Армии.
23 февраля 1943 года героически погиб между поселками Штеровского динамитного завода имени Г. И. Петровского (Петровское) и Юлино (Штеровка) Ворошиловоградской области при выходе полка из рейда по тылам противника.