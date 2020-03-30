«Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции в России

Сервис показывает активность горожан в час пик, сравнивая показатели в обычные дни и в дни карантина. Если активность такая же, как в обычные дни, то уровень самоизоляции низкий – 0 баллов. Если на улицах города тихо и почти нет людей, то уровень самоизоляции оценивается высоко – в 5 баллов.