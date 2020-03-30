«Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции в России

Разработчики «Яндекс» составили карту с уровнем самоизоляции в России. Сервис помогает оценить уровень активности в крупных городах. Оценка самоизоляции идёт по пятибалльной шкале.
Сервис показывает активность горожан в час пик, сравнивая показатели в обычные дни и в дни карантина. Если активность такая же, как в обычные дни, то уровень самоизоляции низкий – 0 баллов. Если на улицах города тихо и почти нет людей, то уровень самоизоляции оценивается высоко – в 5 баллов.
Соответственно, чем выше балл самоизоляции горожан, тем меньше шансов коронавирусу распространиться. По данным на 30 марта уровень самоизоляции уфимцев оценивается в 3,1 балл. Самый лучший результат показал Южно-Сахалинск (4 балла), а самый худший – Котельники (2,4 балла).
Фото: Интернет.