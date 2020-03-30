Всеобщий карантин и сухой закон: последние новости о коронавирусе в Башкирии

В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. На полный карантин уже ушли Москва, соседний Татарстан и еще 10 регионов страны.

Если такое решение будет принято у нас в регионе, то выходить из дома будет разрешено только в исключительных случаях. К тому же в Башкортостане могут ввести и сухой закон. Мы собрали последнюю информацию о ситуации с пандемией коронавируса.

Призывы сидеть дома уже из ретрансляторов. У парков и скверов – сигнальные ленты. Отныне это тоже карантинная зона. Поэтому прогуляться здесь или организовать шашлычный пир, который в выходные устроили десятки уфимцев, не получится. Закрыты торговые центры, спортзалы, все развлечения только дома.

Лечение с диагнозом коронавирус в инфекционной больнице Уфы проходят 5 жителей республики. Новых случаев за последние сутки не выявлено. Между тем в Сибае к медикам за выходные обратились свыше 200 человек, которые заявили, что могли контактировать на рынке «Воскресный» с продавцом мяса, у которого COVID-19 подтвердился в выходные.

Между тем с подозрением на коронавирус в больницах республики находятся 104 пациента, из них 17 детей. Жители республики сетуют на нехватку масок, в аптеках повсеместно исчез парацетамол. Врачи настоятельно просят не заниматься самолечением. А при появлении первых признаков заболевания – обращаться к медикам.

Негодяйским поведением Радий Хабиров назвал ситуацию, сложившуюся в Куюргазинском районе, где чиновник скрыл свою поездку с семьей в Доминикану. Возмутил тот факт, что супруга главы сельского поселения – медик, и сразу после прилета вместо самоизоляции она тоже вышла на работу.

Если что-то погубит большое количество людей, то только безалаберность и негодяйское поведение. Мы постоянно вскрываем факты, когда жители утаивают информацию о том, что находились за рубежом и, соответственно, представляют очевидную, явственную угрозу для окружающих. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Самоизолированных же из-за коронавируса жителей Башкирии предупреждают о мошенниках. Преступники действуют под видом мобильных бригад, предлагают свою помощь по доставке необходимого и исчезают, получив деньги. Отличить соцработников от мошенников можно, в том числе по спецодежде.

Для снижения бытовой преступности Радий Хабиров пригрозил сухим законом. Глава республики готов запретить продажу алкоголя, чтобы жители региона в условиях нерабочей недели не увлекались спиртными напитками.

Также Глава республики не исключил, что в Башкирии тоже могут ввести режим полной самоизоляции. По примеру ряда регионов России он предполагает, что на карантин будут обязаны уйти не только прибывшие из-за рубежа и поколение старше 65 лет, а все без исключения.