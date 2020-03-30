Башкирия выделит более 9,5 млрд рублей на субсидии аграриям

Субсидии аграриям составят более 9 с половиной миллиардов рублей. Цифры были озвучены сегодня на онлайн-брифинге по господдержке агропромышленного комплекса. В частности, сельхозпроизводителям возместят 75 процентов потраченных средств на приобретение минеральных удобрений.

Ометим, что ранее это были 45 процентов. В два раза увеличится объем субсидий на покупку племенного скота. С 244 млн рублей до 500.

Что касается приобретения сельхозтехники, глава регионального Минсельхоза призвал покупать ее быстрее, так как в последующем она подорожает. На эти цели также дополнительно выделен еще миллиард рублей. Семена на посадку сельхозкультур в новом сезоне также закуплены, площадь посева в первую очередь гречихи расширится до 100 тысяч га.