В Башкирии оцифровано более 70 тысяч дорожных ям

В Башкортостане оцифровано более 70 тысяч ям на дорогах и во дворах. Такая информация сегодня была озвучена на оперативном совещании в правительстве министром цифрового развития государственного управления региона Геннадием Разумикиным. В этом направлении лидирует Уфа.

В числе отстающих – Белорецкий, Кигинский и Куюргазинский районы. Там дороги ещё не очистились от снега. Сейчас дорожные службы стараются максимально использовать время объявленной нерабочей недели, когда на улицах меньше машин.