В Уфе начали производство защитных костюмов и масок для дезинфекции

Уфимская швейная фабрика начала производство защитных костюмов и масок для врачей и работников, занимающихся дезинфекцией мест массового скопления людей. Пилотную партию в 250 защитных комбинезонов уже пошили. Производством займутся на трех предприятиях республики.

Ещё несколько строчек, и из обычного куска белой ткани рождается защитная экипировка. Никакого творчества и погони за модными трендами. Уфимская швейная фабрика начала изготавливать специальные костюмы вместо привычных модельных платьев.

Здесь производят экипировку из материала, который не пропускает влагу. Это позволяет защитить человека и его одежду от попадания вредных веществ, которые используются при дезинфекции помещений, салонов автотранспорта или других наружных объектов. Заказ на 400 защитных костюмов поступил от республиканского Министерства промышленности. Совместно со швейной фабрикой они разработали образец и сделали шаблоны для пошива пока одного размера. Закупили полипропиленовое полотно, изготовленное по специальной технологии. Его преимущества в повышенной прочности и водонепроницаемости. Первые сшитые сто единиц экипировки уже отправлены на сертификацию.

Маски в производстве шьют по ГОСТу, используют шесть слоёв медицинской марли. Однако, по словам коммерческого директора, производство защитных повязок вскоре придётся прекратить – материал для заготовок уже практически негде заказать.

Изготовленные изделия проходят тщательную проверку на качество молнии и всех швов. На пошив одного такого костюма требуется несколько мастеров. Чтобы обеспечить необходимое количество готовой спецодежды и масок, работают 35 мастеров. Кто-то занимается раскройкой, а кто-то сшивает определённые детали. Каждый в цехе занимается своим делом.