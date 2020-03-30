«Бережем наших стареньких»: жители Уфы стали волонтерами для соседей

В Уфе жители двух многоквартирных домов в Сипайлово организовали свое волонтерское движение. Продукты, лекарства и предметы первой необходимости они доставляют пожилым жильцам до порога. В числе активистов в основном молодежь.

Дверь открывают сразу. Этих волонтеров в доме знает практически каждый. Соседи как-никак. С недавних пор для пожилых людей они стали верными помощниками. Пенсионерам теперь нужно соблюдать режим карантина. А активисты сходят в магазин и купят все необходимое. Пакет же с покупками передают, не контактируя.

Очень хорошо, даже прекрасно для пожилых людей. В такой ситуации жизненной, когда страшно выходить из дома – такой вирус ужасный этот ходит. Тем более соседи. Все, что надо, пожалуйста, принесут, помогут. Лиля Фридленд

Идея создать соседскую группу помощи пришла Диане Тимербаевой после недавнего обращения Президента страны Владимира Путина. Она написала об этом в общедомовой чат. В итоге откликнулись более 10 активистов из каждого подъезда. В их число вошли и жильцы соседнего дома

Чтобы у нас наши бабушки и дедушки из нашего дома не выходили на улицу, сидели дома, не ходили по магазинам, по аптекам. Мы же можем сами это сделать. То есть включить свою осознанность, доброту. Идя в магазин, мы можем купить и им, что нужно. Диана Тимербаева, активист

Деньги за продукты пенсионеры перечисляют на карту либо оставляют наличкой после передачи у двери. В доме живет почти 50 одиноких пожилых людей. Свои заявки они оставляют старшей по дому Ирине Жур. Ее знают и доверяют.

Им нужна помощь, они мне звонят, мы опять же список составляем здесь все. И уже я по телефону сообщаю волонтеру именно из их подъезда, чтобы они не боялись. Потому что чужих боимся. Мы бережем их, наших стареньких, которые для нас все делали. Ирина Жур, старшая по дому №13/1 по ул. Гагарина

На каждом подъезде дома активисты повесили объявления. Они информируют жильцов, что люди старшего поколения находятся в зоне риска из-за распространения коронавируса и предлагают пожилым помощь в приобретении продуктов и лекарств, указав номер для связи.