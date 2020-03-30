«Бережем наших стареньких»: жители Уфы стали волонтерами для соседей

В Уфе жители двух многоквартирных домов в Сипайлово организовали свое волонтерское движение. Продукты, лекарства и предметы первой необходимости они доставляют пожилым жильцам до порога. В числе активистов в основном молодежь.
Дверь открывают сразу. Этих волонтеров в доме знает практически каждый. Соседи как-никак. С недавних пор для пожилых людей они стали верными помощниками. Пенсионерам теперь нужно соблюдать режим карантина. А активисты сходят в магазин и купят все необходимое. Пакет же с покупками передают, не контактируя.
Идея создать соседскую группу помощи пришла Диане Тимербаевой после недавнего обращения Президента страны Владимира Путина. Она написала об этом в общедомовой чат. В итоге откликнулись более 10 активистов из каждого подъезда. В их число вошли и жильцы соседнего дома
Деньги за продукты пенсионеры перечисляют на карту либо оставляют наличкой после передачи у двери. В доме живет почти 50 одиноких пожилых людей. Свои заявки они оставляют старшей по дому Ирине Жур. Ее знают и доверяют.
На каждом подъезде дома активисты повесили объявления. Они информируют жильцов, что люди старшего поколения находятся в зоне риска из-за распространения коронавируса и предлагают пожилым помощь в приобретении продуктов и лекарств, указав номер для связи.
Подобная волонтерская помощь сейчас нужна как никогда. Активисты из Сипайлово надеются, что их примеру последуют и другие жители республики.