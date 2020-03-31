В Уфе нашли мужчину, который выбросил кошку на помойку в картофельном мешке

На позапрошлой неделе в Уфе прогремела дикая новость. В одном из мусорных баков столицы уфимка нашла кошку, которую завязали в картофельном мешке. Репортеры bash.news отсмотрели более 5 часов записей с камер видеонаблюдения и нашли этого человека.

Все произошло 18 марта. Как рассказывает уфимка Светлана Валиева, в тот день она возвращалась с супермаркета. Проходя мимо помойки "Магнита", Светлана услышала еле различимое мяуканье. Любопытство взяло верх.

Выяснилось, что в картофельном мешке, который был спрятан в черный пакет, сидела кошка.

Я залезла в контейнер, там что-то зашевелилось. Там черный пакет, в нем белый картофельный мешок перевязанный. Побоялась сама открывать. Подумала, что если она травмирована, то надо везти к ветеринару. Тут мимо идет мужчина, говорю "помогите, пожалуйста". Он развязывает мешок, она вылетает пулей за забор. Хотела ее покормить, но она была в шоке. Светлана Валиева, зоозащитница, жительница Уфы

Не зря говорят - у кошек девять жизней. Светлана проходила здесь вовремя. В любом другом случае страшно представить, что бы могло произойти.

Репортеры bash.news выехали в один из домов на улице Ленина, где Светлана и обнаружила кота в мешке. В нашем распоряжении оказались кадры со всех камер видеонаблюдения по периметру дома за 18 марта. Оставалось только вычислить того, кто решил таким странным образом избавиться от своего четвероногого друга.

А теперь, что называется, следите за руками: мы уместили 3 часа "жизни" одной столичной помойки в 5 минут.

Мусорка, в которой нашли кошку, принадлежит супермаркету "Магнит". У местных жителей есть свой бак, магазинной помойкой пользуются разве что случайные прохожие и, как выяснилось, бомжи. Именно это и помогло нам вычислить нужного человека.

В районе 10:45 от магазина отъезжает брендированный грузовик. В течение ближайшего времени к помойке трижды подойдет лишь сотрудник магазина, чтобы выбросить просрочку - это нормальная процедура для супермаркетов. Около 11:00 сюда стекаются несколько мужчин, которые пришли за выброшенной продукцией. Четко видно: в руках у них ничего нет, а уже на выходе - полные сумки просроченной еды.

Далее - полчаса тишины. В 11:38 у помойки появляется бабушка с авоськой. Судя по всему, у нее те же цели. Спустя некоторое время она уходит с "добычей" в своей сумке. До 12:25 к баку никто не подходит, после этого возвращается уже знакомый нам грузовик. Через 15 минут он уезжает, в 12:40 к баку идет мужчина с черным пакетом. Подходя к мусорке, он озирается. На секунду уфимец скрывается внутри, после чего выходит, но уже без пакета. С другой стороны дома мужчина вновь попадает под камеры, его лицо видно отчетливее.

В 12:45 в бак заглянет женщина. При ней сумка, с ней же она и уйдет. В 13:30 мимо пройдет хромой мужчина, он на секунду остановится, услышав крики животного, но пройдет мимо. И только Светлана в 13:37 решает спасти животное.

Таким образом, единственным человеком, который выбросил в мусорный бак черный пакет, был мужчина в очках в 12:40.