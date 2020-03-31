В России магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Помимо этого, в пункты выдачи заказов или магазины будут пускать строго по одному покупателю. Кабины для примерки одежды работать не будут. Персонал должен носить защитные маски и перчатки, также в торговых точках установят санитайзеры. В случае нарушения правил покупатели могут отправить жалобу на горячую линию Ассоциации компаний интернет-торговли по телефону: 8-800-555-11-56.