Стало известно, как вылечить коронавирус без лекарств

Оказалось, что коронавирус можно вылечить и без лекарств. К такому выводу пришли австралийские ученые. С их слов, важное условие излечения от COVID-19 - сильный иммунитет.
Ранее в больницу доставили женщину с симптомами коронавируса. Врачи расспросили ее о вредных привычках и хронических заболеваниях - оказалось, что их нет. Об этом сообщает издание Shraibikus News.
Медики дали иммунной системе справиться с вирусом самостоятельно. Случилось чудо - спустя две недели пациентка выздоровела. Вскоре ее выписали из больницы.
Добавим, что работа ученых из Мельбурнского университета вряд ли может претендовать на объективность, поскольку основана она на наблюдении только за одной лишь 47-летней пациенткой - женщиной, прилетевшей из Китая на «зеленый» материк. Тем не менее, и из этого исследования каждый человек должен сделать для себя определенные выводы. Надо не только оберегаться от заражения, но и питаться правильно и сбалансировано, помогая иммунной системе стать сильнее.
Фото: Интернет.