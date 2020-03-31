Стало известно, как вылечить коронавирус без лекарств

Добавим, что работа ученых из Мельбурнского университета вряд ли может претендовать на объективность, поскольку основана она на наблюдении только за одной лишь 47-летней пациенткой - женщиной, прилетевшей из Китая на «зеленый» материк. Тем не менее, и из этого исследования каждый человек должен сделать для себя определенные выводы. Надо не только оберегаться от заражения, но и питаться правильно и сбалансировано, помогая иммунной системе стать сильнее.