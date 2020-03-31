Игорь Николаев опубликовал результаты теста на коронавирус

Накануне у российского певца Игоря Николаева заподозрили коронавирус. Вчера, 30 марта, стали известны результаты теста на COVID-19. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

Игорь Николаев выложил фотографию с результатами теста. К счастью, коронавирус у певца не подтвердился. Также он поблагодарил за поддержку своих поклонников и родных.

Певец сделал пока лишь первый тест на коронавирус. Впереди звезду ждут дополнительные исследования. Только они на 100% докажут его непричастность к болезни или наоборот.