В Башкирии ищут 81-летнюю женщину, которая уехала в соседнюю область

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о новых поисках. 81-летняя Жигулина Надежда пропала, выехав из республики в соседний регион. 24 марта женщина покинула свой дом в Белебее и больше не выходила на связь.

Известно, что Жигулина Надежда выехала в Оренбургскую область. Конечный пункт её путешествия – село Аркаевка. Однако ни в родном городе, ни в селе женщину не обнаружили.

Примерный рост пропавшей 175 см, телосложение худощавое. Волосы женщины тёмно-русые с проседью, глаза серо-голубые. Одета была в болоньевое пальто с капюшоном, черные сапоги на липучках, белую шапку и синий платок.

Всех, кот владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам 8 917 798 23 88, 8 800 700 54 52, 112.