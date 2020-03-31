В Уфе из-за коронавируса сократится время работы автобусов

Нарастающая ситуация с коронавирусом в России требует серьёзных мер защиты. Так, указом Президента страны с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя, в которую граждане обязаны меньше выходить на улицу и не контактировать с людьми. В Башкирии был принят ряд мер, чтобы не допустить распространение вируса.

На время карантина в Уфе сократит время работы общественный транспорт. Первый рейс временно будет ходить с 6:00, а последний в 20:00. Об этом попросил Замначальника управления транспорта и связи Уфы Владимир Петров, а мэр города поддержал инициативу.

Количество машин, которые выйдут на рейс, также сократится. В неделю карантина будут закрыты любые увеселительные заведения, культурные учреждения и общепиты. Всех жителей Башкирии просят по возможности оставаться дома, так как угроза скачка количества заболевших максимально высока.