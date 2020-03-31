В Башкирии вводится полный карантин

«У нас — 2 новых случая Covid-19. В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20:00 вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики. Это поможет нам избежать тяжёлых последствий. Я благодарен землякам за в основном ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы всё это быстрее закончилось»

Радий Хабиров, глава Башкирии