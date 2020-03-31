В Башкирии вводится полный карантин

В Башкирии с сегодняшнего дня вводится режим полной самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Данное решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой как в стране, так и в Башкирии. 

На сегодняшний день в республике насчитывалось семь зараженных коронавирусной инфекцией. Одна пациентка выздоровела и уже выписалась из больницы. Остальные пациенты также чувствуют себя удовлетворительно. 

Полный карантин в Башкирии вводится с 31 марта 20:00 часов. Радий Хабиров поблагодарил жителей за понимание и призывал их и дальше сохранять  спокойствие и благоразумие. Он заявил, что такие меры позволят быстрее справиться с COVID-19.

«У нас — 2 новых случая Covid-19. В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20:00 вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики. Это поможет нам избежать тяжёлых последствий. Я благодарен землякам за в основном ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы всё это быстрее закончилось»

Радий Хабиров, глава Башкирии