В Башкирии вводится полный карантин

В Башкирии с сегодняшнего дня вводится режим полной самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Данное решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой как в стране, так и в Башкирии.
На сегодняшний день в республике насчитывалось семь зараженных коронавирусной инфекцией. Одна пациентка выздоровела и уже выписалась из больницы. Остальные пациенты также чувствуют себя удовлетворительно.
Полный карантин в Башкирии вводится с 31 марта 20:00 часов. Радий Хабиров поблагодарил жителей за понимание и призывал их и дальше сохранять спокойствие и благоразумие. Он заявил, что такие меры позволят быстрее справиться с COVID-19.