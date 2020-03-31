Россия оказала помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия и Китай отправили самолеты с медицинской помощью в США. Такая помощь связана с пандемией коронавируса во всем мире. Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал помощь России.
В США направился самолет с медицинской помощью из России. Это стало известно со слов американского президента. Он сказал, что у Штатов отличные отношения со многими странами, а поступок со стороны России он назвал «очень милым». Между двумя президентами состоялся телефонный разговор. Президенты двух стран обсудили обстановку по коронавирусу.
В США более 143, 7 тысячи зараженных вирусом людей. Из них 2,5 тысячи человек умерли, а 4 тысячи выздоровели. На данный момент Америка занимает первое место в мире по количеству зараженных. Дональд Трамп ранне спрогнозировал пик смертности от коронавируса. По его мнению этот пик ожидается в течение двух недель. Он также добааил, что в лучшем случае жертвами коронавируса в Штатах станут менее 200 тысяч человек.