Россия оказала помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия и Китай отправили самолеты с медицинской помощью в США. Такая помощь связана с пандемией коронавируса во всем мире. Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал помощь России.

В США направился самолет с медицинской помощью из России. Это стало известно со слов американского президента. Он сказал, что у Штатов отличные отношения со многими странами, а поступок со стороны России он назвал «очень милым». Между двумя президентами состоялся телефонный разговор. Президенты двух стран обсудили обстановку по коронавирусу.

У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи. Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило. Дональд Трамп, президент США