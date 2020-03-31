В Уфе проходит эвакуация автохлама

В столице республики эвакуируют автохлам. Это брошенные на улицах и во дворах машины. Часто такой транспорт автовладельцы используют как склады либо под товар, паркуя авто возле торговых точек, либо просто для хранения личных вещей.
В большинстве своем автомобили уже не на ходу. Несколько машин из Черниковки и Инорса сегодня уже отправились на штрафстоянку. Машины в течение трех месяцев содержатся там.
В случае если хозяин так и не объявится, машины отправляются на утилизацию. Чтобы забрать транспорт, владельцы должны заплатить 1550 за работу эвакуатора. Требуется и плата за хранение – 50 рублей за сутки.