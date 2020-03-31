В Уфе проходит эвакуация автохлама

В столице республики эвакуируют автохлам. Это брошенные на улицах и во дворах машины. Часто такой транспорт автовладельцы используют как склады либо под товар, паркуя авто возле торговых точек, либо просто для хранения личных вещей.

В большинстве своем автомобили уже не на ходу. Несколько машин из Черниковки и Инорса сегодня уже отправились на штрафстоянку. Машины в течение трех месяцев содержатся там.