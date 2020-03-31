«Требуются кассиры и грузчики»: самозанятым жителям Башкирии рассказали, как заработать во время карантина

Как быть самозанятым во время самоизоляции? Ведь первый удар кризиса приняли те, кто привык работать на себя, а сейчас они вынуждены сидеть дома без каких либо выплат. Как не захлебнуться в первой же волне ограничений?

Екатерина Евстафьева последний год как самозанятая. Обычно в это время она уже находилась в фитнес-центре, разрабатывала программы тренировок и объясняла клиентам, как выполнять упражнения. В условиях карантина ее привычный спортивный костюм и кроссовки сменили тапочки и фартук.

Были готовы, но не знали когда это произойдет. Нам буквально за два часа сказали прекращать все и закрываться. Все закрыли, закончили. Когда откроются фитнес-клубы, нормализуется, никаких дат, только слухи и предположения. Екатерина Евстафьева, фитнес-тренер

Ранее Радий Хабиров внес в Указ поправки. С 28 марта по 5 апреля в республике приостановили работу почти всех объектов торговли и предоставления услуг, кроме зоомагазинов, салонов сотовой связи, аптек, продуктовых магазинов, а также торговых точек первой необходимости, строительных и хозяйственных товаров. А работникам перейти в режим удаленной работы и оставаться дома. Но возникает вопрос: как этим рекомендациям смогут следовать люди, у которых нет фиксированной оплаты труда?

И таких людей немало, ведь большинство работают по агентскому договору или числятся как самозанятые. Это администраторы, мастера салонов, преподаватели в детских центрах, официанты или фитнес-тренеры. Все они не могут претендовать на выплаты за так называемые "выходные".

Но некоторые организации предлагают выход, это те, кто трудится так сказать "на передовой". Ведь есть сферы, где спрос на рабочие руки возрос в разы. На сайтах по поиску работы предлагаются как постоянные, так и временные вакансии. Компании приглашают в распределительные центры, пункты выдачи заказов, службы курьерской доставки, а также кассирами в продуктовые магазины.

В основном требуются кассиры, работника торгового зала, грузчики. В офисе открыты вакансии в коммерческие службы. Мы с удовольствие ждем, готовы помочь, обучить всех желающих. Альфия Харисова, директор по персоналу сети продуктовых магазинов