«Что значит режим полной самоизоляции?»: отвечаем на частые вопросы жителей Башкирии

С сегодняшнего дня на территории Башкирии вводится режим полного карантина. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров. Данная мера должна помочь сдержать распространение коронавируса в регионе.

У жителей Башкирии сразу же возникло множество вопросов. «Что это значит?», «Можно ли выходить на улицу?», «Будем ли ходить на работу?». Мы собрали все эти вопросы в нашем материале и ответим на них коротко и понятно.

Когда режим полного карантина вступает в силу?

Сегодня в восемь вечера. Это значит, что все жители Башкирии должны оставаться дома и не выходить на улицу без острой нужды. Единственные, кого не коснется самоизоляция, это службы, обеспечивающие жизнедеятельность городов и сел. Например, коммунальные работники, врачи и сотрудники правоохранительных органов.

Я теперь всегда буду сидеть дома?

Нет, конечно. Жителям Башкирии разрешается ходить в ближайшие магазины и аптеки. Гулять с животными тоже не воспрещается. Однако есть ограничения: нельзя уходить дальше ста метров от дома.

А как мне выбрасывать мусор?

Так же, как и раньше. Во время режима самоизоляции можно выкинуть мусор в ближайший контейнер.

Вдруг мне станет плохо. Я могу поехать в больницу?

Работу «неотложки» никто не отменял. Скорая помощь так же будет ездить на вызовы. В больницу можно будет попасть лишь в сопровождении медиков.

А как мне работать?

Во время режима полной самоизоляции на работу можно ездить только в том случае, если вы работаете в организациях жизнеобеспечения, в правоохранительных структурах, органах власти и на вас не распространяется действие Указа Президента РФ о нерабочих днях.

Я могу выехать в это время за пределы Башкирии?

Нет. Все пассажирские перевозки на время карантина прекращаются полностью. Между регионами республики также ограничат передвижение автобусов.

Но на своей машине можно передвигаться?

Ограничений на передвижение в личном авто не предусмотрено. Отметим, что пока въезд и выезд из города не закрываются.

Я могу доехать до своих родителей и привезти им продукты?

Да, можете. Но только туда и обратно. К слову, доставка еды также не отменяется.

А наказания за нарушение режима будет?

Да, за нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказание. Все время действия режима по улицам будут следовать патрули правоохранительных органов, народных дружинников, социальных служб. Они будут по громкоговорителям предупреждать жителей о том, чтобы никто не выходил без особой надобности и составлять акты на нарушителей. Те, кто будет игнорировать эти требования - будут оштрафованы в соответствии с поправками в КоАПП, ужесточающие наказание за нарушение карантина в ближайшие дни.

Когда закончится карантин?