В российских ВУЗах из-за коронавируса перенесут вступительные экзамены

У абитуриентов России будет больше времени, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам. На фоне распространения коронавируса были перенесены даты экзаменов. Точные даты экзаменов пока неизвестны.

Сроки вступительных экзаменов в России перенесли из-за коронавируса. Точные даты, когда состоятся экзамены, пока неизвестны. Несмотря на такую ситуацию, в ВУЗах будут бюджетные места. Сейчас количество бюджетных мест увеличилось почти на 34 000.