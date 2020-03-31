Житель Башкирии сломал рёбра отчиму, защищая родную маму

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что 52-летний мужчина сильно выпил и разозлился на супругу, налетев на неё с кулаками. 9-летний сынишка не растерялся и в попытке защитить маму позвонил старшему брату – сыну женщины от первого брака. 24-летний парень в ярости приехал в родной дом и сильно избил отчима.