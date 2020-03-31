«Теперь могу спокойно выйти за гречкой»: жители Уфы самостоятельно шьют многоразовые маски

Еще несколько месяцев назад было трудно представить, что главным аксессуаром станет медицинская повязка, а шитьё - лучшим досугом во время карантина. Однако все это действительно реально. Как и то, что производство повязок переходит оп настоящему на промышленные масштабы.

Дизайнер Кристина Юсупова не просто дает новую жизнь старым вещам, но еще и делает их полезными. А что сейчас может быть более востребовано, чем медицинская повязка? Словом, это лайфхак о том, как за несколько минут из обычной простыни и пары резинок сделать жизненно необходимую маску.

С шести лет Кристина шила платья для своих кукол. Но когда подросла, перешла на людей и открыла собственное ателье. Хотя сейчас наряды пока не интересуют модниц. В тренде нынче дизайнерские маски. На них-то Кристина и переключилась до лучших времен. И к тому, же не прочь дать пару советов хозяйкам.

Я взяла простынь, потратила 10 минут. Теперь я могу спокойно выйти в магазин за гречкой или туалетной бумагой. Кристина Юсупова, дизайнер

Если серьезно, то производство медицинских масок по настоящему впечатляет своим размахом. В одном только уфимском ателье их производят сотнями в день.

Сотрудники работают, чуть ли не в две смены. Но все раскупают моментально, как говорится с пылу с жару.

У людей интерес сейчас в масках. Зильфира Муратова, швея

Кстати, сотрудницы ателье тоже следят за безопасностью и собственную продукцию стараются не снимать. Все-таки это уже не просто аксессуар, а средство защиты. Хоть даже и с изображением звездочек и котиков.

Продавцы материала не припомнят, когда в последний раз был такой спрос на хлопок. Люди скупают его целыми рулонами. Еще бы ведь всего из одного метра можно сделать десятки медицинских повязок, при этом экономя сотни рублей.

Я думаю, что это самый эффективный способ сегодня защитить себя. Дина Гайнулина, сотрудник ателье