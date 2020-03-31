«Теперь могу спокойно выйти за гречкой»: жители Уфы самостоятельно шьют многоразовые маски

Еще несколько месяцев назад было трудно представить, что главным аксессуаром станет медицинская повязка, а шитьё - лучшим досугом во время карантина. Однако все это действительно реально. Как и то, что производство повязок переходит оп настоящему на промышленные масштабы.
Дизайнер Кристина Юсупова не просто дает новую жизнь старым вещам, но еще и делает их полезными. А что сейчас может быть более востребовано, чем медицинская повязка? Словом, это лайфхак о том, как за несколько минут из обычной простыни и пары резинок сделать жизненно необходимую маску.
С шести лет Кристина шила платья для своих кукол. Но когда подросла, перешла на людей и открыла собственное ателье. Хотя сейчас наряды пока не интересуют модниц. В тренде нынче дизайнерские маски. На них-то Кристина и переключилась до лучших времен. И к тому, же не прочь дать пару советов хозяйкам.
Если серьезно, то производство медицинских масок по настоящему впечатляет своим размахом. В одном только уфимском ателье их производят сотнями в день.
Сотрудники работают, чуть ли не в две смены. Но все раскупают моментально, как говорится с пылу с жару.
Кстати, сотрудницы ателье тоже следят за безопасностью и собственную продукцию стараются не снимать. Все-таки это уже не просто аксессуар, а средство защиты. Хоть даже и с изображением звездочек и котиков.
Продавцы материала не припомнят, когда в последний раз был такой спрос на хлопок. Люди скупают его целыми рулонами. Еще бы ведь всего из одного метра можно сделать десятки медицинских повязок, при этом экономя сотни рублей.
Словом, теперь медицинскую повязку можно назвать настоящим символом борьбы с коронавирусом. Но важнее не просто сшить маску, а отнестись к распространению вируса максимально серьезно и постараться обезопасить себя и близких.