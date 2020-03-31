Ученые рассказали, почему коронавирус быстро распространяется среди молодежи

В последнее время замечен рост заражения коронавирусом среди молодежи. Виной всему оказались тесты на новый вирус. Об этом рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.

Среди заболевших COVID-19 все чаще можно увидеть молодых людей. По мнению врача-вирусолога Евгении Сельковой, это объясняется большим количеством тестов, которые проводятся в стране. По словам эксперта, молодежь переносит коронавирус намного легче. У молодых людей эта болезнь может проходить даже без явных симптомов. По этой причине часто ее просто не проверяют, несмотря на то, что зараженный молодой человек является переносчиком болезни.

Существуют еще одно мнение, почему молодежь стала болеть больше. Дело в том, что вирус постоянно меняется. Евгения Селькова напомнила о «старых» эпидемиях: птичий грипп, свиной. Все эти эпидемии были также тяжелыми, но постепенно они приспосабливались к человеку, и становились менее агрессивными. Может, то же самое происходит и с коронавирусом. Он мутирует, переходит на другие жертвы и становится уже не таким опасным.