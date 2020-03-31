В России число заболевших коронавирусом достигло 2337 человек

31 марта стало известно новое количество зараженных коронавирусом в России. За сутки было зафиксировано 500 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Общее количество зараженных в стране достигло 2337 человек.

Из 85 регионов России зараженные выявлены в 73. За сутки количество погибших от осложнений увеличилось на 8 человек – всего погибло 17 человек. Выздоровел 121 пациент (55 за сутки).

В Башкирии выявлено 2 новых случая заражения за сутки. Всего количество заболевших в республике 7 человек. Первая пациентка уже поправилась и направилась домой к родным.