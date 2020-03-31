Житель Башкирии насмерть сбил пожилую женщину

ДТП произошло в деревне Талалаевка 30 марта. На улице Ленина 37-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 совершил наезд на местную жительницу. Известно, что пострадавшей было 70 лет.

Пенсионерка шла по обочине дороги, когда на неё налетел автомобиль. Машина не смогла остановиться и протаранила припаркованную машина ВАЗ-2110. 70-летняя женщина не смогла пережить полученных травм.

Госавтоинспекция сообщает, что причины аварии ещё предстоит выяснить. За сутки было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествия. В авариях 7 человек получили серьёзные травмы, а один погиб.