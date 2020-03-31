В Башкирии семье с 11 детьми выделили 6 млн рублей на новый дом

В Иглинском районе семье, воспитывающей 11 детей, выделили больше 6 миллионов рублей на покупку дома. Они стояли в очереди на улучшение жилищных условий. После 10 лет ожиданий семья наконец-то отпраздновала новоселье.
К тому моменту, когда нальешь чай, всем членам семьи приходится уже по второму кругу подливать первым. У супругов Четырбок - девять детей. Наконец-то они могут собраться за одним столом. В старом доме места было мало. Кушали в два захода.
На эти деньги семья смогла приобрести большой дом. Было время, когда 11 человек ютились в двух комнатах. Сейчас старшие подросли: кто-то служит в армии, дочка уже вышла замуж и уехала к мужу, сейчас растит двоих детей. За помощью в воспитании к маме обращается редко. Говорит: была самой старшей среди детей, успела набраться опыта с братьями и сестрами.
Повзрослевшие дети потихоньку разъезжаются. Но рядом с родителями всегда старший Иван. Работает на ферме. Молодей человек с детства занимается лошадьми. В этом нашел свое призвание.
Их дети, говорят супруги, с малых лет являются их поддержкой и опорой.
И для каждого из 11 детей нужно найти время.
В новом доме семья уже освоилась. Для Елены главное - просторная кухня, а детям нравится, что стало больше места для игр. Но собраться всей семье пока невозможно. Четырбоки ждут, когда из армии вернется один из сыновей. Новый дом он еще не видел.