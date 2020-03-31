В Башкирии семье с 11 детьми выделили 6 млн рублей на новый дом

В Иглинском районе семье, воспитывающей 11 детей, выделили больше 6 миллионов рублей на покупку дома. Они стояли в очереди на улучшение жилищных условий. После 10 лет ожиданий семья наконец-то отпраздновала новоселье.

К тому моменту, когда нальешь чай, всем членам семьи приходится уже по второму кругу подливать первым. У супругов Четырбок - девять детей. Наконец-то они могут собраться за одним столом. В старом доме места было мало. Кушали в два захода.

Я мечтала о большом доме, так как семья у нас большая. Стояли на очереди 10 лет. Мы подавали документы на улучшение. Нам позвонили: собирайте документы? Подошла ваша очередь. Сумма - 6 миллионов 19 тысяч. Елена Четырбок, многодетная мама

На эти деньги семья смогла приобрести большой дом. Было время, когда 11 человек ютились в двух комнатах. Сейчас старшие подросли: кто-то служит в армии, дочка уже вышла замуж и уехала к мужу, сейчас растит двоих детей. За помощью в воспитании к маме обращается редко. Говорит: была самой старшей среди детей, успела набраться опыта с братьями и сестрами.

С маленькими детьми нянчилась. "Мам, можно на улицу?". "Нет, сначала с детьми посиди, потом на улицу пойдешь". Или сначала в огороде, потом на улицу. Помогали всегда. Многодетной я не стану. Я не справляюсь сейчас с двумя. Мы решили ограничиться двумя: мальчик и девочка. Татьяна Аверьянова

Повзрослевшие дети потихоньку разъезжаются. Но рядом с родителями всегда старший Иван. Работает на ферме. Молодей человек с детства занимается лошадьми. В этом нашел свое призвание.

Они все разные. Если привыкаешь к лошади, то и она к тебе привыкает, Хорошо к тебе относятся. Если ты к лошади плохо, то и она к тебе плохо будет относится. Даже некоторые лошади есть, которые лучше людей. Мне нравится, мне никуда не охота уходить - в город, в деревне нравится. Иван Четырбок

Их дети, говорят супруги, с малых лет являются их поддержкой и опорой.

Мы их не приучали, они сами. На нас смотрели и делали. Вдвоем тяжело было, а они помогают. Анатолий Четырбок

И для каждого из 11 детей нужно найти время.

У меня нет такого, что одного люблю, а другого нет. Они у меня все любимые. Елена Четырбок, многодетная мама