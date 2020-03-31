«Не вздумайте выключить свет»: Радий Хабиров пригрозил главам районов

В Башкирии сегодня вводится режим полной самоизоляции . В 17:00 Глава Башкирии Радий Хабиров связался с главами муниципалитетов в режиме видеоконференции. Он подчеркнул: жизнь в городах останавливаться не должна.

Согласно последним данным, в последние дни в республике снизился уровень преступности. Это связано прежде всего с тем, что большинство людей ушли на выходную неделю, либо на удаленную работу. Однако, по словам Хабирова, с введением режима самоизоляции уровень преступности не должен вырасти. А опасность для этого есть: пустынные улицы могут привлечь к себе много преступников.