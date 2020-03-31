Волонтёры Башкирии помогают пенсионерам и инвалидам в условиях карантина

Башкирское волонтёрское движение не осталось в стороне в условиях карантина. Люди старше 65 лет, инвалиды или люди, которые имеют хронические заболевания, входят в группу риска из-за распространения коронавируса. Им стоит уйти в добровольную самоизоляцию, а купить продукты и сделать домашние дела жителям Башкирии помогают волонтёры.

На базе БГМУ организован штаб волонтёров-медиков, который способствует реализации национального проекта «Демография», который утвердил Владимир Путин. 18 марта волонтёры приняли решение создать дополнительное ответвление в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Пожилым и маломобильным людям, которые попали в группу риска из-за распространения COVID-19, студенты приносят продукты, помогают вынести мусор и справиться с другими домашними делами.

Если жителю Башкирии нужна помощь, он может позвонить по телефону «горячей линии» Общероссийского народного фронта (8 800 200 34 11) и оставить заявку. Диспетчеры связываются с «заказчиком», уточняют актуальность заявки, составляют список продуктов и лекарств. После волонтёры закупают нужные товары и отвозят нуждающемуся, при этом обязательно следя за мерами безопасности.