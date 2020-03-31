Главврач больницы в Коммунарке болен коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко болен коронавирусом. Об этом буквально несколько минут назад начали сообщать несколько федеральных СМИ. Врач ведущей инфекционной больницы России не сходил последние месяцы с экранов телевизоров.

Денис Проценко, который сейчас по факту возглавляет борьбу с коронавирусом в России, подхватил страшную болезнь. В последний месяц Проценко вместе со своей командой активно боролся с инфекцией в больнице в Коммунарке. Новый инфекционный корпус в Подмосковье должен был открыться в апреле, но из-за пандемии открытие пришлось сделать раньше.

Неделю назад в Коммунарку приезжал Владимир Путин. Проценко лично показывал ему условия проживания и лечения пациентов, Президент России пожелал больным скорейшего выздоровления. Помимо этого в больнице Путин провел совещание с представителями оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в числе приглашенных был и Проценко.