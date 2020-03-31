В Уфе лже-целительница обманула женщину на 2 млн рублей

В мае 2016 года 32-летняя уфимка на улице познакомилась с девушкой, которая рассказала, что нужно снять порчу с ее семьи. На тот момент у уфимки действительно были проблемы. После недолгого разговора она поверила лже-целительнице и согласилась провести обряд. На протяжении нескольких лет потерпевшая прибегала к помощи лже-целительницы. Недавно она поняла, что просто стала жертвой мошенницы и обратилась за помощью в полицию.

пресс-служба МВД по Башкирии