«Есть смысл посидеть дома»: в Уфе начал действовать режим полной самоизоляции

Сегодня с 8 часов вечера в республике, как и во многих других регионах страны, введен режим полной самоизоляции. Об этом на своей странице в социальной сети объявил Глава республики Радий Хабиров. И в связи с этим у жителей появляется очень много вопросов: кому, когда и при каких условиях можно выходить из дома и что будет с теми, кто нарушит режим?

Поводом стали прогнозы экспертов о дальнейшем распространении коронавируса. Это подтверждает ещё 2 случая заражения инфекцией в республике. Таким образом, количество заболевших COVID-19 выросло до 7 человек. Ограничения начали действовать сегодня с 8 часов вечера. Выйти из дома теперь можно лишь в пяти случаях.

Видимо, уфимцы наконец начали понимать всю серьезность ситуации. Но от прогулок на улице отказываться не спешат. А стоило бы. Далеко не все туристы, вернувшиеся из других стран, ушли на двухнедельный домашний карантин. В результате в республике зафиксировано ещё два подтверждённых случая коронавируса. Об этом в своих соцсетях утром написал Радий Хабиров. Там же Глава Башкортостана объявил о введении режима самоизоляции для всех жителей региона.

Мы решили сегодня погулять, а потом уже сидеть по домам. Насколько это продлится, мы не знаем. Необходима ли эта мера? Сложно ответить. Наверное, да, раз ее вводят. Если есть угроза жизни людей, то, наверное, да, есть смысл посидеть дома. Владимир Андреев, житель г. Уфы

Безответственность и негодяйское поведение может погубить нас, отметил Радий Хабиров на совещании по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Чтобы этого не допустить, передвигаться можно будет, только имея спецпропуска. Ответственными за их выдачу назначены администрации муниципалитетов.

Я попрошу опыт Уфы, которая это уже сделала, передать нашим коллегам муниципалитетам. Пусть они привяжут к особенностям своих территорий и данные документы разработают. И, собственно, каждый муниципалитет, каждый глава сам лично у себя определяет порядок обеспечения пропускного режима и выдачи удостоверений. Какие они будут, какой формат и т.д. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

До отмены введенного режима выйти из дома можно будет лишь в том случае, если вам нужна экстренная помощь, при этом сопровождать вас должны медики. Разрешается сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгулять собаку, но не дальше 100 метров от дома, выбросить мусор и доехать до работы, если на вас не распространяется действие указа. В эту категорию входят сотрудники организаций жизнеобеспечения, правоохранительных структур, органов власти. Улицы будут патрулироваться народными дружинниками и полицией.

Надо напомнить, что у полиции есть право собирать материалы и направлять их в дальнейшем в Роспотребнадзор о нарушении режима самоизоляции. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

На фоне угрозы распространения коронавируса на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве впервые прозвучала и хорошая новость. Одна из первых пациенток, у которой диагностировали COVID-19, выздоровела и теперь, как все жители республики, будет сидеть дома на самоизоляции.

Находилась на стационарном лечении с 21 марта. Сегодня ее выписали из больницы. Состояние у нее удовлетворительное. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

На время самоизоляции в Уфе закрыты торговые центры, фитнес-клубы, развлекательные заведения. Замки висят на воротах парков. Сад имени Аксакова ограничил доступ для жителей города уже с прошлой пятницы.

Первые 2 дня люди приходили и спрашивали, почему парк закрыт. Я говорю: «Ну читайте, почему». «А что, даже нельзя зайти там уток покормить?» Я говорю: «Если закрыто, то для всех закрыто. Правильно? Закон для всех один». Александр Безруков, сотрудник сада культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова