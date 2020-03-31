В Уфе общественники и волонтеры призывают жителей к самоизоляции

В Уфе стражи порядка напоминают гражданам о мерах самоизоляции. К этой работе подключились и волонтеры. Сотрудники Центра общественной безопасности сегодня в течение дня патрулировали улицы, дворы и парки.

Три группы по 4 человека на патрулирование Демского района. Краткий инструктаж каждый день. Ведь ситуация постоянно меняется, и о ней сотрудники Центра общественной безопасности должны информировать граждан. Для усиления к ним подключились волонтеры. Вместе они раздают памятники и напоминают, что сегодня куда важнее оставаться дома, чем выйти подышать свежим воздухом.

О карантине жителям города напоминают не только ЦОБовцы. Теперь всё чаще на улицах Уфы можно увидеть сцену, которую раньше наблюдали разве что в кино.

Особое внимание к тем, кто передвигается без масок. Сегодня, говорят сотрудники ЦОБ, стало больше горожан с повязками. Люди понимают их необходимость, но, к сожалению, не все. Соблюдать меры призывают и дружинники.

Дополнительная нагрузка сейчас не только на стражей порядка и врачей, но и на уборщиц. Дезинфицирующими средствами моют даже подъездные двери.