Как навести порядок на карантине: советы организатора пространства из Уфы

Куда пересыпать крупы, как правильно хранить одежду и избавиться от хлама? Популярной на рынке труда становится новая профессия – организатор пространства. Как привести в порядок квартиру или чем занять себя на карантине?

И эта проблема знакома многим. Специалист советует избавляться от пакетов и пересыпать крупы в контейнеры. А каждую тару подписывать. На кухне даже у крышек должно быть свое место, считает организатор пространства, услуги которого хоть и не бесплатные – в среднем около 2 тысяч рублей в час – набирают популярность среди хозяек.

Если на полках порядок, все на своих местах, то ты быстро все это находишь. Кашу захотел приготовить, взял крупу, гречку, и приготовил. То же самое в гардеробной – вещи все на своих местах. Ну я быстро там нахожу эти вещи. Ильнара Ахматова, жительница г. Уфы

Новую профессию Гульфира Кутуева освоила 2 года назад. Порядок маме двоих детей пришлось навести сначала у себя. Позже учитель математики по образованию уволилась с работы, чтобы обучать этому других. Например, в гардеробе или шкафу работает правило: одна вещь – одна вешалка.

Спасает вертикальное хранение. Новый способ складывания, который не знаком многим. В таких кофрах мы организуем белье, футболки – все, что угодно. Гульфира Кутуева, профессиональный организатор пространства