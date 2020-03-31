Как навести порядок на карантине: советы организатора пространства из Уфы

Куда пересыпать крупы, как правильно хранить одежду и избавиться от хлама? Популярной на рынке труда становится новая профессия – организатор пространства. Как привести в порядок квартиру или чем занять себя на карантине?
И эта проблема знакома многим. Специалист советует избавляться от пакетов и пересыпать крупы в контейнеры. А каждую тару подписывать. На кухне даже у крышек должно быть свое место, считает организатор пространства, услуги которого хоть и не бесплатные – в среднем около 2 тысяч рублей в час – набирают популярность среди хозяек.
Новую профессию Гульфира Кутуева освоила 2 года назад. Порядок маме двоих детей пришлось навести сначала у себя. Позже учитель математики по образованию уволилась с работы, чтобы обучать этому других. Например, в гардеробе или шкафу работает правило: одна вещь – одна вешалка.
Организовать можно любую зону и найти место любой мелочи. Но самое важное, говорит специалист по порядку, избавиться от хлама. Это не только расширит пространство в квартире, но и освободит место для нового.