В Уфе спасатели проверили частный сектор Затона на готовность к паводку

Сотрудники Управления гражданской защиты города провели противопаводковый рейд по частному сектору микрорайона Затон. Жители получили памятки с номерами экстренных служб и рекомендациями в случае наводнения. Лодки имеются почти в каждом дворе.

Несколько лет назад вода из реки дошла до домов. В случае наводнения жителям рекомендуется собрать сумку с документами и предметами первой необходимости и занять возвышенное место. Пожилым и инвалидам желательно уехать в незатапливаемые зоны заранее.