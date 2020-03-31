В Уфе коллекция Музея Боевой Славы пополнилась немецким пианино 19 века

38 дней до Дня Победы. В Республиканском музее Боевой Славы собрана коллекция экспонатов военных лет, которые теперь можно увидеть в мобильном приложении. А в прошлом году коллекция пополнилась немецким музыкальным инструментом, который привезли в качестве трофея.

Об истории музыкального инструмента известно немного. Но точно можно сказать, что он прошел войну. Рядовой Аушев был призван на фронт в 41-м и взял с собой любимую гармонь. Почти все кнопки сохранились, только почернели от копоти. Гармонь стала боевой подругой солдата, который был на фронте до конца войны. Этот стенд посвящен культуре тех времен. Здесь же деталь сбитого немцами самолета, изготовленная на УМПО, газетные вырезки и фотографии с тыла. Прочитать или прослушать историю военных экспонатов можно, просто направив телефон.

Еще один инструмент в коллекции музея. Правда, он отличается от остальных: все надписи на немецком. В прошлом году музею пианино передали в подарок. Жительница Уфы когда-то купила его в газете объявлений. Дата выпуска – примерно конец 19-го века. На башкирскую землю инструмент попал как немецкий трофей.

Экспонаты этого зала собирались к 75-летию Победы. Среди них личные вещи участников войны и награды. Генри Таращук службу начал юнгой. 13-летнего подростка могли не взять на фронт, пришлось приписать себе 2 лишних года. Уже в должности боцмана торпедного катера получил задание отыскать вражеский конвой. Судно было потоплено, а Таращук оказался в плену фашистов на 40 дней. Похоронку отправили преждевременно – на войне он выжил.

Это наша новая выставка. Она считается уникальной, потому что здесь представлены только вещи из фондов. То есть они еще ни разу нигде не экспонировались. Мы только закончили эту выставку монтировать, и нас закрыли. Ирина Урманова, главный хранитель музейной коллекции Музея Боевой Славы