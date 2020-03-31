«На последние деньги купила лекарства»: в Уфе больная раком женщина оказалась в беде из-за самоизоляции

Жительница Уфы оказалась в тяжелой ситуации из-за режима самоизоляции. Так сложились обстоятельства, что у женщины заканчиваются средства к существованию. Работы в ближайшее время не предвидится.

У 37-летней Анны Гладышевой рак груди. Лечение протекает не самым лучшим образом, но она верит в отечественную медицину. Женщина уверена, что все в итоге закончится хорошо.

Тяжелый недуг год назад дал свои осложнения. Врачам пришлось удалить Анне левую грудь. Женщина стойко перенесла все тяготы операции, и сейчас уверенным шагом идет к выздоровлению. О всех событий из своей жизни уфимка рассказывает в своем небольшом сообществе в социальных сетях.

На свое лечение Анна зарабатывает приготовлением шоколада. В последний год из-за рака девушка привыкла жить в стерильной атмосфере, поэтому всех клиентов уверяет: ее продукт не только настоящий и вкусный, но и безопасный. Однако в эти непростые дни ситуация изменилась.

Заказов у меня на шоколад нет, пишут некоторые, что хотят. Закажут, когда закончится паника и карантин. Я это понимаю. Родители - пенсионеры, сидят дома в самоизоляции. В общем, мы глубоко в попе, совсем в минус уходим, на последние деньги я купила лекарства и еду, уходим в подполье, будем сидеть дома, смотреть кино, пока есть интернет, и шить маски сами себе и родным. Анна Гладышева, жительница Уфы

Дефицит защитных масок в аптеках стал для Анны головной болью. Дело в том, что маска на лице у онкобольных - практически обязательный атрибут. Люди с таким диагнозом страдают из-за очень слабой иммунной системы. Она разрушается прежде всего после “химии” или лучевой терапии. В этот момент организм человека становится уязвимым для любых вирусов.

Даже самая слабая форма ОРВИ у онкобольного может привести к смерти. Именно поэтому большинство пациентов со злокачественными образованиями предпочитает защитить себя.

Было смешно до поры до времени, но сейчас как-то уже не до шуток. Весь год у меня маски свободно валялись и были с запасом, надевала, когда ходила куда-то, но теперь мы носим их всей семьёй, и они быстро кончились. Я, конечно, панику не навожу, но мне как никогда нужны маски. Мне с моей онкологией нежелательно какую-нибудь фигню подхватить, а я как бы дома сдать анализы и сделать “химию” не могу. Мне нужно по больницам ходить всю следующую неделю. Анна Гладышева, жительница Уфы

Анна не отчаивается и шьет маски сама, если позволяют силы. Несмотря на трудности женщина верит, что совсем скоро ситуация изменится в лучшую сторону.

Помочь Анне можете и вы. Способов несколько: заказать у нее шоколад, либо просто внести пожертвование.

Банковские карты:

4058 7031 2002 8941 (банк “Открытие”)

2202 2008 1170 2073 (Сбербанк, карта мамы Анны, получатель Светлана Ивановна Г.)