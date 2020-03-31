«На последние деньги купила лекарства»: в Уфе больная раком женщина оказалась в беде из-за самоизоляции

Жительница Уфы оказалась в тяжелой ситуации из-за режима самоизоляции. Так сложились обстоятельства, что у женщины заканчиваются средства к существованию. Работы в ближайшее время не предвидится.
У 37-летней Анны Гладышевой рак груди. Лечение протекает не самым лучшим образом, но она верит в отечественную медицину. Женщина уверена, что все в итоге закончится хорошо.
Тяжелый недуг год назад дал свои осложнения. Врачам пришлось удалить Анне левую грудь. Женщина стойко перенесла все тяготы операции, и сейчас уверенным шагом идет к выздоровлению. О всех событий из своей жизни уфимка рассказывает в своем небольшом сообществе в социальных сетях.
На свое лечение Анна зарабатывает приготовлением шоколада. В последний год из-за рака девушка привыкла жить в стерильной атмосфере, поэтому всех клиентов уверяет: ее продукт не только настоящий и вкусный, но и безопасный. Однако в эти непростые дни ситуация изменилась.
Дефицит защитных масок в аптеках стал для Анны головной болью. Дело в том, что маска на лице у онкобольных - практически обязательный атрибут. Люди с таким диагнозом страдают из-за очень слабой иммунной системы. Она разрушается прежде всего после “химии” или лучевой терапии. В этот момент организм человека становится уязвимым для любых вирусов.
Даже самая слабая форма ОРВИ у онкобольного может привести к смерти. Именно поэтому большинство пациентов со злокачественными образованиями предпочитает защитить себя.
Анна не отчаивается и шьет маски сама, если позволяют силы. Несмотря на трудности женщина верит, что совсем скоро ситуация изменится в лучшую сторону.
Помочь Анне можете и вы. Способов несколько: заказать у нее шоколад, либо просто внести пожертвование.
Банковские карты:
4058 7031 2002 8941 (банк “Открытие”)
2202 2008 1170 2073 (Сбербанк, карта мамы Анны, получатель Светлана Ивановна Г.)
Предложить свою помощь или поддержать добрым словом можно по телефону +7 (906) 723-26-42.