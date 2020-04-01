Скоро в России начнется пик заболевания коронавирусом

Россия приближается к самому пику заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Он подчеркнул, что число зараженных будет расти, после чего начнет снижаться.
Подобно другим ОРВИ, коронавирус проявляет высокую активность в холодное время года. По мнению эксперта, COVID-19 на спад в апреле-мае.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, в мире зарегистрировано около 700 тысяч заражения. К сожалению, 33 тысячи пациентов скончались.
Первая по числу летальных исходов — Италия (свыше 11 тысяч погибших), за ней следуют Испания, Китай, США и Франция. В России выявили 2337 больных коронавирусом (1613 из них — в Москве), 17 человек скончались, 121 выздоровел. Во многих регионах страны действует режим самоизоляции, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.
Фото: Интернет.