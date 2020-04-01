Стало известно о влиянии прививки БЦЖ на смертность от коронавируса

Эпидемиологи из Америки установили связь между смертностью от COVID-19 и вакциной БЦЖ. Оказалось, что в странах, где жителей вакцинируют от туберкулеза, более низкий уровень смертности от коронавируса. Об этом сообщает портал medRxiv.

Прививка БЦЖ содержит штамм Mycobacterium bovis. Данный штамм - возбудитель «бычьего туберкулеза». Экспертами изучены сведения о заболеваемости коронавирусом в государствах, где вакцинация БЦЖ не предусмотрена.

Исследователи из США подчеркнули, что в таких странах больше всего инфицированных COVID-19. Также они отметили высокую смертность от коронавируса, чем в других странах.