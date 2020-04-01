Врачи нашли связь между коронавирусом и лишним весом

В России ученые обнаружили связь между коронавирусной инфекцией и ожирением. Согласно исследованиям российских экспертов, люди с повышенным индексом массы тела более уязвимы. Об этом сообщила научный сотрудник ТюмГУ Мария Орлова.

Оказалось, что чем выше степень ожирения, тем большая вероятность заработать сердечно-сосудистые патологии. Именно такие люди хуже всех будут переносить коронавирус. Это подтверждает статистика.

У людей с ожирением наблюдается уменьшение глубины дыхания и объема функционирующих легких. У пациентов с такой патологией течение болезни будет тяжелым.