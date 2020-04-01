Ограничение движения на одной из улиц Уфы продлится до 1 июня

В столице Башкирии продолжается реконструкция улицы Комсомольской. Она проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказали в администрации Уфы.

Ограничение движения от улицы Города Галле до улицы Бессонова продлевается до 1 июня. Это связано с продолжением работ по устройству «ливневки». Движение будет осуществляться по одной полосе улицы Комсомольской в сторону улицы Бессонова.