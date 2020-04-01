Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона может не состояться из-за коронавируса

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона может не состояться. Причиной этому послужило закрытие границ в связи с коронавирусной инфекцией. Отец Хабиба заявил, что теперь они ждут, когда UFC назовет новое место боя.

Бой должен был состояться 19 апреля. Недавно Хабиб Нурмагомедов вернулся из США в Дагестан. Сейчас он готовится к предстоящему поединку.

С 30 марта Россия временно закрыла свои границы и отменила все авиаперелеты. Именно поэтому Хабиб Нурмагомедов не может покинуть страну. Из-за пандемии COVID-19 США тоже ограничили авиасообщения с другими странами.

В данный момент нахожусь в Дагестане, в России. Тренируюсь, не знаю к чему. Сейчас до меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона.

Хабиб Нурмагомедов, боец UFC

Фото: Интернет.