Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона может не состояться из-за коронавируса

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона может не состояться. Причиной этому послужило закрытие границ в связи с коронавирусной инфекцией. Отец Хабиба заявил, что теперь они ждут, когда UFC назовет новое место боя.
Бой должен был состояться 19 апреля. Недавно Хабиб Нурмагомедов вернулся из США в Дагестан. Сейчас он готовится к предстоящему поединку.
С 30 марта Россия временно закрыла свои границы и отменила все авиаперелеты. Именно поэтому Хабиб Нурмагомедов не может покинуть страну. Из-за пандемии COVID-19 США тоже ограничили авиасообщения с другими странами.
Фото: Интернет.