Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона может не состояться из-за коронавируса

В данный момент нахожусь в Дагестане, в России. Тренируюсь, не знаю к чему. Сейчас до меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона.

Хабиб Нурмагомедов, боец UFC