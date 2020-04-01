Найден способ уничтожения коронавируса

В Сколково ученые нашли способ уничтожения коронавирусной инфекции. Оказалось, что холодная вода, обработанная плазмой, может убить коронавирус. Жидкость получила название «Магнарил».
Данная разработка абсолютно безопасна для организма. Установка производит холодную плазму, которая поступает в воду. Атомы теряют часть электронов и не могут соединиться в молекулу H2O.
Использовать жидкость можно для распыления в воздухе и обработки поверхностей. Она безопасна для человека. Ее стоимость составляет около ста рублей за 1000 литров.
Фото: Интернет.