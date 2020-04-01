Найден способ уничтожения коронавируса

Одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген.

Дмитрий Балаболин, глава компании «Магнарил аквалаб»