В Роспотребнадзоре посоветовали меньше следить за новостями про коронавирус

На фоне пандемии коронавируса Роспотребнадзор советует жителям России меньше смотреть новости про COVID-19. Это в том случае, если новости могут плохо на кого-то повлиять. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

Специалисты из Роспотребнадзора посоветовали ограничить просмотр новостей про коронавирус. Дело в том, что некоторые люди болезненно воспринимают сообщения СМИ о пандемии. Если кого-то беспокоят такие новости, лучше воздержаться от их чтения или просмотра.

Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию Роспотребнадзор

Специалисты еще раз напомнили о том, что в этот нелегкий период нельзя забывать о здоровом образе жизни. Правильное питание, физическая нагрузка, режим сна – всё это как никогда важно соблюдать в режиме самоизоляции. Не нужно забывать и о человеческом общении дома или по Интернету с друзьями и близкими.