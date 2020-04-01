В Роспотребнадзоре посоветовали меньше следить за новостями про коронавирус

На фоне пандемии коронавируса Роспотребнадзор советует жителям России меньше смотреть новости про COVID-19. Это в том случае, если новости могут плохо на кого-то повлиять. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
Специалисты из Роспотребнадзора посоветовали ограничить просмотр новостей про коронавирус. Дело в том, что некоторые люди болезненно воспринимают сообщения СМИ о пандемии. Если кого-то беспокоят такие новости, лучше воздержаться от их чтения или просмотра.
Специалисты еще раз напомнили о том, что в этот нелегкий период нельзя забывать о здоровом образе жизни. Правильное питание, физическая нагрузка, режим сна – всё это как никогда важно соблюдать в режиме самоизоляции. Не нужно забывать и о человеческом общении дома или по Интернету с друзьями и близкими.
В сообщение эксперты также напомнили о том, что карантин – это не только свободное время дома и возможность целыми днями валяться на диване. Несмотря на все минусы, дал нам возможность уделить больше внимания своим родным и близким. Теперь можно больше общаться друг с другом, больше заботиться друг о друге. При этом нужно осознавать, что у каждого человека есть свои индивидуальные психологические потребности.