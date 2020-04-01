Каринэ Хабирова призвала жителей Башкирии не выходить из дома

Соблюдайте правила респираторной гигиены и помните, что каждый из нас сейчас может быть уже болен или носителем вируса, поэтому подумайте о других людях и не оставляйте возможности вирусу распространиться дальше! Надевайте маски! Вооружитесь масками многоразовыми, тканевыми! Одноразовых масок нужно очень много, и их не напасёшься на весь период. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Следите за новейшей и достоверной информацией, выполняйте рекомендации специалистов. Самое время подарить близким любовь и заботу!

Каринэ Хабирова, супруга Главы Башкирии