Каринэ Хабирова призвала жителей Башкирии не выходить из дома

Супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова обратилась к жителям республики. С 31 марта 20:00 в Башкирии введён режим полной самоизоляции для всех граждан республики. Каринэ Хабирова напомнила простые меры защиты от распространения коронавируса.
ВОЗ рекомендует регулярно и тщательно мыть руки с мылом, а также не трогать ими глаза и лицо. Собираться большими компаниями запрещено, подходить на улице к друг другу ближе, чем на 1,5 метра, тоже. Также стоит ограничить походы в гости, так как это может быть опасно.
Иногда коронавирусная инфекция никак не выдаёт себя в теле человека, поэтому каждый может быть переносчиком вируса. Не стоит пренебрегать медицинскими и защитными масками, а также чаще дезинфицировать руки антисептиком. Каринэ Хабиров напомнила, что в такое непростое для всех время самое главное – подарить близким заботу, любовь и внимание.
Фото: k.khabirova