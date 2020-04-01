В Башкирии из-за подозреваемого в коронавирусе пациента закрыли поликлинику

В одном из городов Башкирии мужчина с подозрением на коронавирус обратился в местную поликлинику. В итоге медицинское учреждение закрыли, а у пациента будут брать анализы. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.

Вчера, 31 марта, в башкирском городе Ишимбай, мужчина с подозрением на COVID-19 пошел в местную поликлинику. Упоминается, что житель города был заграницей. После визита пациента поликлинику закрыли, пересчитали всех находящихся внутри жителей. Известно, что выходить из здания больницы было всем запрещено, внутрь также никого не впускали. У всех находящихся будут брать анализы. Об этом рассказали в одном из пабликов Ишимбая местные жители.